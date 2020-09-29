Челябинская область войдет в госпрограмму обновления транспорта

Губернатор Алексей Текслер два дня работал в Москве. Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 29 сентября, Алексей Текслер подытожил два насыщенных работой дня в Москве. Накануне, в понедельник, глава региона участвовал в заседании президиума Госсовета и выступил с двумя докладами.

Первый был посвящен межбюджетным отношениям.

- Регионам нужна поддержка в следующем году, как прямая финансовая поддержка, так и некоторые уточнения и изменения бюджетного законодательства, которые бы дали дополнительные возможности регионам. Все наши предложения Президентом и Госсоветом были одобрены, - сказал губернатор.

Второй доклад касался нацпроектов – о производительности труда и экспорте. Губернатор предлагает организовывать производственную практику студентов вузов и ссузов на предприятиях, которые работают по национальным проектам.

Во вторник губернатор встретился с министром транспорта Евгением Дитрихом. Обсуждали вопросы дорожного строительства, транспорта в регионе. Важно, чтобы в следующем году мы не изменили существующую динамику по дорожному строительству. В следующем году, подчеркнул Текслер, регион войдет в программу минтранса по обновлению общественного транспорта в наших городах».

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