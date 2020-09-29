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Общество

В Челябинске региональный Минздрав и «Областной аптечный склад» оштрафовали за сговор на закупках

Рассказываем, какие нарушения законодательства обнаружили сотрудники УФАС
Рустам ЯХИН
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По данным антимонопольного ведомства, «Областной аптечный склад» получил существенное преимущество на торгах

По данным антимонопольного ведомства, «Областной аптечный склад» получил существенное преимущество на торгах

Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинское УФАС уличило Минздрав региона, «Центр организации закупок в сфере здравоохранения» и «Областной аптечный склад» в сговоре при закупке лекарств и медицинских изделий через программу «Андора», принадлежавшего «ОАС». Именно через эту систему заключались контракты между лечебными учреждениями.

— Челябинское УФАС России установило, что в период использования лечебными учреждениями программы «Андора» и ее базы данных при проведении совместных торгов большинство контрактов было заключено с АО «Областной аптечный склад», многие из которых заключены по итогам несостоявшихся закупок, — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В УФАС отметили, что в результате таких действий «Областной аптечный склад» получал в приоритетном порядке доступ к информации о потребностях лечебных учреждений. Кроме того, эта компания также могла вносить изменения в базу данных программы «Андора», которая использовалась лечебными учреждениями и организаторами торгов.

По данным антимонопольном ведомства, Минздрав региона и «Центр организации закупок в сфере здравоохранения» знали о нарушениях. Однако никаких действий в отношении «Областного аптечного склада» не предприняли.

За нарушения в сфере антимонопольного законодательства суд принял решение оштрафовать на 11,4 млн рублей «Областной аптечный склад». Помимо этого, наказание получил сотрудник министерства, который занимает руководящую должность. Ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. А представителю «Центра организации закупок в сфере здравоохранения» придется выплатить в казну государства 20 тысяч рублей.

«Областной аптечный склад» пытался обжаловать вынесенный приговор в кассационном суде, однако инстанция подтвердила правомерность решения антимонопольного ведомства. То же самое посчитали ранее Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

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