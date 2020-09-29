Смертельное ДТП с обрушением моста создало пробку на трассе Челябинск-Екатеринбург

Фото: МЧС по Свердловской области

Движение по Челябинскому Тракту на выезде из Екатеринбурга перекрыто из-за обрушения надземного перехода. Как пишет редакция КП-Екатеринбург, инцидент произошел из-за самосвала. По предварительной информации, у автомобиля во время проезда под мостом на улице Димитрова открылся кузов.

— В 18:45 поступило сообщение о ДТП по улице Димитрова в Екатеринбурге. Автомобиль КамАЗ-самосвал из-за подъёма кузова совершил столкновение с надземным пешеходным переходом. В результате ДТП конструкция сошла с опор и упала на кабину грузового автомобиля, — сообщили в МЧС.

Водитель самосвала погиб на месте. Пешеходов на мосту в момент обрушения не было. Сейчас сотрудники МЧС и ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины возникшей аварии.

Фото: МЧС по Свердловской области

К проверке подключилась и прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства уже запросили документы о техническом состоянии КамАЗа, который разрушил мост. Помимо этого, они узнают проходила ли машина техосмотр перед выездом в рейс. Проверят и саму конструкцию, под которой погиб водитель автомобиля.

На место ДТП также выехали сотрудники дорожных служб с тяжелой техникой. Они поднимут надземный переход, вытащат из-под завалов погибшего и восстановят движение автомобилей на поврежденном участке дороги. Работы будут вестись как минимум до полуночи.

В челябинском автовокзале сообщили, что возникшая авария не повлияет на расписание автобусных рейсов в Екатеринбург.

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