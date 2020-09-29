Пожилой пассажир погиб в ДТП с перевертышем на трассе М5 в Челябинской области

Машины ехали на разрешающий сигнал. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Смертельная авария произошла на трассе М5 в районе поворота на Чебаркуль вечером во вторник, 29 сентября. 24-летний водитель «Приоры» при повороте налево не уступил дорогу «Ниве», которая ехала по встречной полосе, и перевернулся.

— 81-летний пассажир автомобиля «Лада Приора» скончался в больнице. Двоим пассажирам оказана разовая медицинская помощь, еще одному назначено амбулаторное лечение, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

О состоянии водителя «Нивы» не сообщается.

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