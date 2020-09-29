Байкер отлетел на несколько метров: Audi при развороте через двойную сплошную сбила мотоцикл в Челябинске

Фото: МОТОРОССИЯ.ДТП/vk.com

Вечером во вторник, 29 сентября, на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина автомобиль Audi сбил мотоциклиста. Момент аварии попал в объектив камеры Интерсвязи.

На записи видно, что байкер стартанул как только загорелся зеленый. В этот момент водитель легковушки решил развернуться через двойную сплошную. От удара мотоцилист отлетел на несколько метров.

На место прибыли спасатели и медики. Мотоциклист госпитализирован. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

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