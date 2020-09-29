Легионеры помогли челябинскому «Трактору» одержать гостевую победу над ХК «Сочи»

"Трактор" отыгрался за домашнее поражение от "Сочи". Фото ХК "Трактор".

Игра, как и многие поединки челябинцев в этом сезоне, напоминала «догонялки». Одна команда забрасывала, другая отвечала… Начал «Трактор». Капитан черно-белых Сергей Калинин открыл счет на 12-ой минуте (это его пятая шайба в нынешнем турнире). Во втором периоде сочинцы сравнивают счет, а начале третьего — вышли вперед. Но спустя пару минут ответил легионер челябинцев Понтус Оберг — 2:2. Проходит не так много времени и чешский форвард Лукаш Седлак делает счет 3:2 в пользу «Трактора». А на «экваторе» третьего отрезка матча «медведи» увеличивают преимущество — свою первую шайбу в сезоне записывает на свой счет еще один чех Томаш Гика — 4:2.

Кстати, у «медведей» до матча в столице Олимпиады-2014 был отрицательный баланс: 10 игр, четыре победы и шесть поражений. В том числе, три из них — в последних матча кряду. Правда, пока черно-белые в приятной для себя зоне плей-офф — шестое место в Восточной конференции.

Сочинцы же в последних пяти матчах лишь один раз праздновали победу. «Леопарды» шли на 10 месте в Западной конференции КХЛ.

Нынешние хозяева, правда, уже успели огорошить болельщиков «Трактора» в этом сезоне. В Челябинске в стартовых играх турнира КХЛ «Сочи» в овертайме переиграл черно-белых 3:2.

И еще немного статистики, которая предшествовала матчу в Сочи. Оказывается у соперников одинаковый баланс побед и поражений — из 12 матчей соперники по шесть раз выигрывали друг у дружки. Так, что встреча в Сочи стала вполне себе принципиальной…

Эта победа над «леопардами» позволила «Трактору» не только отыграться за недавнее домашнее поражение, но и набрать 12 очков и статься на шестой строчке в турнирной таблице Востока.

1 октября «Трактор» продолжит игровое турне в Москве, где проведет матчи с местным «Динамо». А 7 октября в Челябинске к «медведям» приедут «китайцы» из «Куньлуня».

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