Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежие данные о заболевших коронавирусом. Как сообщает ведомство, на 30 сентября в регионе зафиксировано 16 740 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь обнаружили еще у 85 южноуральцев, из которых 7 — школьники. Из больничных палат выписали 41 пациент, а с начала пандемии вирус перебороли 12 814 человек. Под наблюдением специалистов остаются 3 401 пациент.

За прошедшие сутки умерли еще 3 человека, у которых был диагностирован ковид. При этом от вируса умерла 64-летняя женщина, а двух других заболевание было сопутствующим, смерть наступила по иным причинам:

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — мужчина, 85 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — мужчина, 91 год.

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