Названа дата запуска электрички «Ласточка» Челябинск-Магнитогорск

Новый поезд будет добираться из одного пункта в другой за 4 часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре запустят электричку «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском. Информацию об этом подтвердили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Отмечается, что изначально запуск электрички планировался с нового года, однако проект решили ускорить, и уже с 1 ноября откроется новый маршрут.

— Правительством Челябинской области утверждена маршрутная сеть движения пригородных поездов типа ЭС1П «Ласточка» на 2021-2023 годы, — сообщили в пресс-службе Миндортранса. — Первый состав прибыл в Челябинск еще в августе для проведения технической обкатки и проверки работоспособности машины, второй состав должен прибыть в октябре 2020 года.

В пресс-службе Миндортранса добавили, что «Ласточка» будет добираться из одного пункта в другой за 4 часа 20 минут. Это станет хорошей альтернативой автобусам, которые в среднем едут на час дольше. Что касается стоимости билетов на новую электричку, то тарифы пока не установлены, соответствующие документы АО «Свердловская пригородная компания» подготовит в октябре.

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