Райффайзенбанк принимает идеи на конкурс просветительских проектов «Серебряный возраст»

Райффайзенбанк и благотворительный фонд «Хорошие истории» объявляют о восьмом открытом конкурсе социально-значимых просветительских проектов «Серебряный возраст». К участию приглашаются инициативы местного сообщества, направленные на социализацию и профессиональную адаптацию представителей старшего поколения, снижение рисков насилия и мошенничества в отношении пожилых людей. Победители получат финансовую поддержку в размере до 100 тысяч рублей для проектов, которые запланированы к реализации с 1 апреля по 31 октября 2021 года.

— Мы рады снова предоставить региональным некоммерческим организациям возможности для развития местных сообществ поддержки пожилых людей. 2020 год показал нам, что сегодня, как никогда, старшему поколению нужна помощь и забота, — сказала Дарья Здерихина, старший вице-президент, руководитель группы внутренних коммуникаций и КСО Райффайзенбанка. — В этом году у конкурса обновился сайт — теперь там можно не только узнать о других социальных проектах и заявить на конкурс свой, но и отслеживать его статус.

Райффайзенбанк проводит конкурс просветительских проектов «Серебряный возраст» с 2013 года. За это время экспертное жюри рассмотрело 644 заявки, из которых 229 проектов получили поддержку на общую сумму 22 миллиона рублей.

Оставить заявку на участие можно на сайте конкурса с 1 октября по 17 декабря 2020 года.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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