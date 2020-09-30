Туман рассеивается: из аэропорта Челябинска возобновили вылеты

Пассажирам долго пришлось ждать вылета

Сегодня на Челябинск опустился туман, да такой, что смог буквально парализовать работу аэропорта. С утра прилетающие рейсы перенаправляли в Екатеринбург, а самолеты, готовящиеся к вылету, задержались в Челябинске.

По данным на 14:00 два самолета смогли вылететь в столичные Шереметьево и Домодедово. В Екатеринбурге люди еще ждут, когда их отправят домой.

— Ожидаем, когда экипажи этих воздушных судов примут решение о вылете, согласовав время с диспетчерами Кольцово, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Между тем, Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.

— Свердловской и Челябинской транспортными прокуратурами осуществляется мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров при оказании авиакомпаниями услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, из-за сегодняшнего тумана в Екатеринбург пришлось направить шесть рейсов, еще больше — пришлось задержать. С утра город буквально утонул в молоке, атмосфера в Челябинске напоминала Сайлент Хилл.

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