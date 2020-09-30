Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Туман рассеивается: из аэропорта Челябинска возобновили вылеты

Самолеты, отправившиеся в Кольцово, пока находятся там
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Пассажирам долго пришлось ждать вылета

Пассажирам долго пришлось ждать вылета

Сегодня на Челябинск опустился туман, да такой, что смог буквально парализовать работу аэропорта. С утра прилетающие рейсы перенаправляли в Екатеринбург, а самолеты, готовящиеся к вылету, задержались в Челябинске.

По данным на 14:00 два самолета смогли вылететь в столичные Шереметьево и Домодедово. В Екатеринбурге люди еще ждут, когда их отправят домой.

— Ожидаем, когда экипажи этих воздушных судов примут решение о вылете, согласовав время с диспетчерами Кольцово, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Между тем, Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.

— Свердловской и Челябинской транспортными прокуратурами осуществляется мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров при оказании авиакомпаниями услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, из-за сегодняшнего тумана в Екатеринбург пришлось направить шесть рейсов, еще больше — пришлось задержать. С утра город буквально утонул в молоке, атмосфера в Челябинске напоминала Сайлент Хилл.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru