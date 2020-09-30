Челябинец, выбросивший котенка с балкона, предстанет перед судом

Выброшенный котенок скончался от травм Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ужасающий инцидент произошел на улице Горной в Советском районе Челябинска. 37-летний мужчина сидел у себя в квартире и распивал алкогольные напитки. В какой-то момент он схватил котенка и выбросил его с балкона шестого этажа. Это все увидели местные жители и вызвали полицию. Приехавший по указанному адресу участковый задержал подозреваемого мужчину, а котенка спасти не удалось. От травм питомец погиб на месте.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

На время расследование подозреваемый находился под подпиской о невыезде, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

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