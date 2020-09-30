В Магнитогорске отремонтируют аэропорт

В 2021 году стартует реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Магнитогорска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем году начинается реконструкция аэродромного комплекса международного аэропорта в Магнитогорске Об этом накануне сообщил губернатор Алексей Текслер министру транспорта РФ Евгению Дитриху во время рабочей встречи в Москве.

Проектно-сметная документация сейчас в высокой степени готовности. До конца года будет получено заключение государственной экспертизы. Если федеральный бюджет финансирует работы раньше намеченных сроков, строительство можно начать на год раньше срока, в 2021 году.

Цена вопроса реконструкции аэродромного комплекса — 5,3 млрд руб. Итог встречи министра и губернатора: первые средства на реконструкцию поступят в 2021 году. Завершится стройка через три года, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

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