В Челябинске перестанет действовать автобусный маршрут № 14

Из поселка Федоровка теперь можно уехать на маршруте № 36 Фото: Челябинский транспорт/vk.com

С 1 октября автобусный маршрут № 14 нельзя будет встретить на улицах. Об этом сообщили в управлении транспорта. Теперь с поселка Федоровка пассажиры смогут добраться на маршруте № 36. С завтрашнего дня он станет кольцевым, будет ездить от улицы Мамина и обратно.

Маршрут № 36 красный: пос. Федоровка — пос. АМЗ — площадь Революции — Комарова — Первоозерный — к/ст Мамина — Хохрякова — Танкистов — ЧТЗ — Железнодорожный вокзал — Доватора — пос. АМЗ — пос. Федорова.

Маршрут № 36 синий пос. Федоровка — пос. АМЗ — Доватора — Железнодорожный вокзал — ЧТЗ — Танкистов — Хохрякова — к/ст Мамина — Первоозерный — Комарова — площадь Революции — Воровского — пос. АМЗ — пос. Федорова.

Во всех автобусах будут установлены терминалы, поэтому поездку можно будет оплатить социальной, транспортной или бесконтактной банковской картой картами. Стоимость проезда не изменится — 25 рублей.

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