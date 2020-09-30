Номер маршрута, в котором ехала пенсионерка, не уточняют. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в среду, 30 сентября, в районе остановки «Дворец спорта "Импульс"» из трамвая выпала пенсионерка. Об этом КП-Челябинск сообщил собственный источник в ЧелябГЭТ.

— По предварительной информации, произошло падение человека из вагона, — подтвердил корреспонденту КП-Челябинск главный специалист городского управления транспорта Евгений Талыпов. — Более полная информация в настоящее время уточняется специалистами ЧелябГЭТ.

Из-за случившегося было закрыто движение трамваев по направлениям на ЧМК, ЦХП и Коксохим. Вагоны со стороны центра следовали до кольца на Першино. По данным сервиса «Яндекс.Транспорт», в настоящее время электротранспорт движется в обычном режиме.

Что стало причиной падения бабушки, ее возраст и в каком состоянии она находится на момент выхода материала уточняется. Мы отправили запрос в горздрав, как только ответ появится в распоряжении редакции, мы его опубликуем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru