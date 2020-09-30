В Челябинске будут судить спортивного тренера, продававшего нелегальные анаболики

Мужчина уже был судим за подобные преступления Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Центральный районный суд Челябинска направили уголовное дело тренера, который незаконно продавал сильнодействующие анаболики. Раньше его уже ловили на нелегальной деятельности и даже давали условный срок, однако мужчина не отчаялся и продолжил торговать препаратами.

Как установило следствие, 46-летний тренер по силовым видам спорта оптом закупал препараты, которые повышали физические показатели спортсменов. На территории России такие стероиды запрещены, а он предлагал их местным спортсменам. Кроме того, он заставил свою 21-летнюю подопечную воспользоваться анаболиками, чтобы выиграть соревнования.

— В ходе оперативных мероприятий и предварительного следствия изъяты сотовые телефоны, банковские карты, более 2600 таблеток, 200 ампул и 50 флаконов, содержащих сильнодействующие вещества, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

У тренера нашли партию различных препаратов Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет по ч. 1 ст. 230.1 УК РФ «Склонение спортсмена к использованию субстанций, запрещенных в спорте», а также ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru