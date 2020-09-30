Мать погибшего 26-летнего жителя Башкирии ищет свидетелей жуткой аварии в Челябинской области

От автомобиля парня после столкновения с трактором осталась груда железа. Фото: ufa.kp.ru

Смертельное ДТП произошло 23 сентября в Саткинском районе Челябинской области, неподалеку от села Айлино. В ней разбился 26-летний житель Башкирии Ильвир Нигамедьянов. Как пишет КП-Уфа со ссылкой на слова матери погибшего, молодой человек ездил по делам в Челябинск и возвращался домой, в родную деревню Вакиярово. На дороге было темно, поэтому парень не заметил едущий впереди него трактор с прицепом, и влетел в него.

— На тракторе не было ни габаритных огней, ни других осветительных приборов. Ильвир не увидел прицеп и въехал в него, — рассказывает убитая горем мать Аниса Нигамедьянова. — Сын был пристёгнут, сработала подушка безопасности, но он погиб на месте ДТП.

Сейчас во всех причинах и обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники полиции.

— В ОМВД РФ по Саткинскому району по факту аварии проводится доследственная проверка. Полицейские установят степень вины каждого участника ДТП, — уточнили в Челябинской Госавтоинспекции.

Однако мать погибшего парня не собирается дожидаться результатов проверки и хочет сама найти свидетелей произошедшей аварии, пусть даже на условиях полной анонимности. Женщина считает, что ее сын был аккуратным водителем, а в самом ДТП виновен только тракторист.

По словам матери Ильвир был аккуратным и внимательным водителем. Фото: ufa.kp.ru

Если у вас есть записи произошедший аварии или вы стали ее свидетелем, просьба связаться с Анисой Нигамедьяновой по следующему номеру телефона: 8-909-353-13-07.

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