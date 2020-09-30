Призывники в Челябинской области станут проходить обязательное тестирование на коронавирус

Пандемия заметно изменила распорядок армии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус продолжает вносить коррективы в жизнь Челябинской области. Новые изменения из-за пандемии коснутся распорядка армии. Теперь осенние призывники будут проходить обязательное экспресс-тестирование на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

По словам начальника организационно-мобилизационного управления ЦВО генерала-майора Александра Линькова, каждый призывник будет проходить тестирование на коронавирус в специально отведенных помещениях контрольно-пропускных пунктов. Если результат отрицательный, то молодого человека допустят на территорию сборного пункта.

— доставка на сборный пункт будет осуществляться специально подготовленным транспортом: дезинфекции будут подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получат медицинские маски. Место водителя будет отгорожено от салона защитным экраном, — добавил Александр Линкьов.

В этом году во время осеннего призыва комиссариаты ЦВО призовут на военную службу более 54 тысяч человек в 29 субъектах Российской Федерации.

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