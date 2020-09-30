Жители Челябинска подняли тревогу из-за стройки в городском бору

Фото: минэкологии Челябинской области

В пабликах соцсетей Челябинска появилась информация о стройке в городском бору недалеко от ЖК «Гагарин Резиденс». Жители столицы Южного Урала обеспокоились тем, что работники могут вырубить деревья, которые входят в состав памятника природы.

Со своей проверкой на место строительства выехали сотрудники министерства экологии Челябинской области. Они никаких нарушений не обнаружили.

— Хотим подчеркнуть, расположенный вблизи комплекса «Гагарин Резиденс» участок не входит и никогда не входил в состав памятника природы Челябинский городской бор. Это земли населённых пунктов, и этот участок уже давно предназначался для спортивных сооружений радиозавода «Полёт», — сообщили в минэкологии Челябинской области.

Фото: минэкологии Челябинской области

В ведомстве также добавили, что за ходом проводимых работ будет вестись контроль. Государственное учреждение «ООПТ Челябинской области» проследит, чтобы на территории памятника природы не велась какая-либо хозяйственная деятельность, и не заезжала техника.

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