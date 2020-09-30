В Челябинской области из-за коронавируса перенесли этап Кубка мира по сноуборду

Соревнования пройдут в следующем году. Фото: Федерация сноуборда России

Этап кубка мира по сноуборду, который должен был пройти в Челябинской области на горнолыжном курорте «Металлург-Магнитогорск», перенесли из-за коронавируса. Соревнования планировалось провести в декабре, однако теперь они состоятся уже только в следующем году. Об этом сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров

— Международный календарь будет утвержден 8 октября. Но в связи с нынешней ситуацией мы переносим этап Кубка мира с декабря на февраль 2021 года», — цитирует Тихомирова ТАСС.

Напомним, в начале сентября в Челябинске состоялся чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования проходили при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. На спортивном объекте находилось не более 50 спортсменов, а между участниками и судьями соблюдалась социальная дистанция.

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