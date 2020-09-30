Челябинцы снова пожаловались на туман и вспомнили советский мультфильм про ежика

Фото: читатель КП-Челябинск

Челябинск вечером снова окутало туманом. Жители сразу нескольких районов города сообщают, что улицы стали похожими на Сайлент Хилл из фильма ужасов. А другие вспомнили о мультфильме «Ежик в тумане».

— Я обратил внимание, что окна запотели. Решил их открыть, а на улице туман. Видимость очень слабая. Почему-то вспомнился советский мультфильм про ежика в тумане, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Фото: читатель КП-Челябинск

Напомним, сегодня утром, 30 сентября, челябинцы отправились на работу в условиях низкой видимости из-за возникшего тумана. По этой причине в аэропорту даже задержали несколько рейсов.

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