МЧС предупредило жителей Челябинской области о сильных туманах

В Челябинской области утро начинается с густого тумана второй день подряд. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Южный Урал снова накрыло густым туманом. Видимость на улицах очень низкая. Водители осторожно едут на работу, снижая скорость, а в аэропорту вновь задержали рейсы. Ночью МЧС разослало смс-предупреждения жителям.

— Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо: людям, страдающим сердечнососудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, — призывают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Если попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по телефонам 112 или 101.

ГИБДД порекомендовала пешеходам переходить дорогу только по регулируемым переходам и надевать одежду со световозвращающими элементами. Водителям рекомендуется воздержаться от обгонов, не совершать резких торможений, а также не парковать машину на обочине — из-за тумана ее могут не заметить.

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