В аэропорту Челябинска снова задержали рейсы из-за тумана

Пассажирам придется подождать, пока рассеется туман. Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинск второй день подряд утопает в густом тумане. Из-за плохой видимости в аэропорту задержали рейсы. Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, посадку самолетов перенесли с раннего утра на обед.

Так, задержаны прилеты самолетов из Минеральных вод, Казани, Санкт-Петербурга и четырех самолетов из Москвы.

Фото: cekport.ru

Также задержаны вылеты: в Ростов, Казань, Краснодар, двух самолетов в Санкт-Петербург и три — в Москву.

Фото: cekport.ru

Туман также осложнил движение машин в городе. МЧС просит водителей снизить скорость и соблюдать ПДД, а пешеходов — быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

В ГИБДД напомнили водителям и пешеходам, что нужно быть предельно внимательными и аккуратными.

— Пешеходам рекомендуется по возможности переходить проезжею часть только по регулируемым переходам. Обязательно оснастить одежду световозращающими элементами. Водителям Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не оставлять свои транспортные средства на обочинах дорог, так как припаркованный автомобиль может быть плохо заметен другим участникам дорожного движения. При движении на загородных трассах в условиях тумана, необходимо отказаться от совершения маневров обгона, при снижении скорости вплоть до остановки транспортного средства быть предельно осторожными и заблаговременно снижать скорость чтобы ваш маневр был понятен водителям, которые движутся за вами в попутном направлении, — рассказали в отделе пропаганды БДД ГИБДД города.

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