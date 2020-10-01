«Мы даже не поняли, что летим не туда»: вместо Челябинска туристы проснулись в Казани

Для двух челябинских семей перелет из Анталии с пересадкой в Москве затянулся из-за нелетной погоды в столице Южного Урала. Мамы – Оля и Катя и трое их маленьких дочурок «застряли» в Казани. Самолет совершил вынужденную посадку в столице Татарстана.

— Мы должны были приземлиться в Челябинске в половине четвертого утра, — делится впечатлениями Катерина. — Но самолет из-за тумана в аэропорту Курчатов посадили в Казани. Мы спали и даже не поняли, что летим не туда. В Казани сразу расселили в гостиницу, накормили. Часов пять еще поспали. Сказали, что в 9 утра по московскому предоставят борт, и мы вернемся в Челябинск. Но мне звонили из дома, говорят, что туман очень плотный. Не знаю, может, рейс из Казани в Челябинск снова задержат.

Второй день подряд Челябинск накрывает туманом. Видимость серьезно затруднена. В аэропорту задержали рейсы, а водители снижают скорость на дорогах. МЧС разослало смс-предупреждения жителям о возможных ЧС. Мы собрали фотографии городских улиц, окутанных туманом.

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