Рабочие вынесли 300 тонн продукции с комбината «Магнезит» в Челябинской области

Обвиняемые похитили каустический магнезит и периклазовую корку Фото: Сергей ГАПОН

Семеро рабочих комбината «Магнезит» в Сатке вынесли с предприятия 261,4 тонны каустического магнезита и 25,78 тонны периклазовой корки. В числе подозреваемых машинист экскаватора, водители погрузчика и самосвала, а также охранник КПП. Группировка воровала материалы с мая по июль 2019 года, после чего их задержали. Велось расследование, и теперь прокуратура Челябинской области направила уголовное дело в суд.

Общая стоимость похищенных материалов составила около 4 млн рублей. У злоумышленников нашли вырученные с продажи средства 473 тыс. рублей, а также материалы, которые мужчины не успели продать. Их стоимость составила не меньше полумиллиона.

— Подозреваемые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Имущество обвиняемых арестовали, его стоимость составляет около 2 млн рублей. Уголовное дело направили в Саткинский городской суд.

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