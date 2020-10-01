В Челябинской области 2 октября завоют сирены

Сирены завоют с 11 до 14 часов - в разных местах в разное время. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В пятницу, 2 октября, на Южном Урале проверят систему экстренного оповещения на случай ЧС. Она проводится дважды в год. Вой сирен жители услышат с 11 до 14 часов — везде в разное время. Кроме того, в 11.45 на экранах телевизоров появится бегущая строка с информацией. Сообщение покажут и на мониторах, установленных в залах торговых комплексов, аэропортах, в салонах общественного транспорта.

— Также с 11.45 до 11.47 через домофонную сеть компании «Интерсвязь» будет произведен запуск проверочного сообщения, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, сигнал «Внимание всем!» означает, что произошло ЧС. Услышав его, нужно немедленно включить телевизор или радиоприемник и прослушать сообщение: что случилось и как следует действовать. Если вы находитесь на улице, информацию услышите из громкоговорителей.

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