По плану: школьников Челябинской области ждут традиционные осенние каникулы

Осенние каникулы у челябинских школьников пройдут по календарному плану. Никаких изменений по типу Москвы, в которой увеличили их продолжительность на неделю, не планируется, так как нет тревожных звонков от санврачей, сообщает телеграм-канал «Челябушка» со ссылкой на министерство образования и науки Челябинской области.

— Возможно, что звонков нет лишь до поры до времени. Готовыми к массовому переводу на дистант (вопреки обещаниям минспросвета) теперь нужно быть по-пионерски — всегда. Количество закрытых непосредственно по ковиду школ в Челябинской области не критично. Но есть еще и сезонный рост ОРВИ и по нему карантинят уже почти 500 классов. Хотят того в минобре или нет, а ситуативную подстройку выполнять придется, — добавляют авторы «Челябушки». — Безусловный плюс: механизм скачков на удаленку и обратно в отечественной сфере образования за полгода отработан до автоматизма.

Напомним, на утро 1 октября, по данным областного минздрава, за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 85 южноуральцев, из которых 7 — школьники.