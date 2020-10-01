Били ложкой для обуви: банду подростков, грабившую салоны связи, отправили в колонию

Парни угрожали продавцам металлической ложкой для обуви. А одного ударили ею по голове. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске вынесли приговор пятерым парням за разбой в крупном размере. В начале прошлого года они ограбили три салона сотовой связи. На дело подростки ходили, вооружившись... ложкой для обуви.

Как сообщили в областной прокуратуре, 28 января челябинцы обнесли салон по улице Гагарина. Разбили витрины, вытащили 37 телефонов и аксессуары к ним на 480 тысяч рублей. А 31 января устроили разбой в еще одном салоне на той же улице. Несколько раз ударили продавца по голове ложкой для обуви, после чего попытались украсить телефоны. Но продавец отстоял товар. После этого банда ограбила магазин на Кирова, где похитила 22 мобильника на общую сумму 351 тысяч рублей.

В суде парни сознались, что грабили салоны, но отрицали, что использовали при этом металлическую ложку.

Самому старшему члену группировки 20 лет, у него уже есть судимость. С ним в разбойных нападениях участвовали челябинцы 16, 18, 19 и 17 лет. Двоих осудили за оскорбление судьи, который первоначально рассматривал уголовное дело.

— Судом 20-летнему подсудимому назначено 7,2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. — Его соучастники получили от трех до пяти лет воспитательной или исправительной колонии.

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