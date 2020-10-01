В Челябинске открылся памятник Габдулле Тукаю

Памятник Габдулле Тукаю открыт в Челябинске. Фото: t.me/cheltodayru

Самолет президента Татарстана в Челябинск прибыл с опозданием на несколько часов — из-за тумана, укрывшего наш город. Первым делом, высокий гость и губернатор Челябинской области Алексей Текслер отдали дань памяти великому татарскому просветителю, поэту и переводчику Габдулле Тукаю.

Памятник, возведенный на пожертвования, открылся в новом скверике на перекрестке ул. Воровского — Блюхера — Свердловского проспекта.

Президент Татарстана поблагодарил руководство Челябинской области за бережное отношение национальной культуре:

— Сегодня знаковое событие. Гражданам Республики Татарстан, которые живут в Челябинской области, важно сохранить свою культуру, свои традиции. Важно знать, что к их исконным корням уважительное отношение. Благодарю руководство области за этот красивый шаг, за бережное отношение к культуре нашего народа.

В 1912 году Габдулла Тукай посещал Челябинскую область. Об этом упомянул в своей речи губернатор Алексей Текслер. Он подчеркнул, что приятно, что в биографии великого просветителя, оставившего большое культурное наследие, есть страничка, связанная и с Челябинском. Челябинская область — регион многонациональный, дружный. И мы, южноуральцы, ценим эту дружбу.

Кроме того, губернатор Челябинской области и президент Республики возложили цветы к памятнику великому поэту Мусе Джалилю. Его «Моабитская тетрадь» — сборник стихотворений, написанных в фашистских застенках, — свидетельство несломленного человеческого духа.

В программе визита Минниханова в Челябинск - посещение ЧИПЗ и совещание, на котором руководители двух российских регионов подпишут соглашение о сотрудничестве.

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