Челябинская ветстанция предоставит 50% скидки на услуги к Всемирному дню защиты животных

С 1 по 11 октября Челябинская ветстанция проводит социальную акцию — льготное ветеринарное обслуживание на самые востребованные виды услуг. Акция приурочена к Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября.

В этот период пройдет бесплатная вакцинация против бешенства и дерматомикозов, владельцам питомцев нужно оплатить только фактическую стоимость вакцины. Будут предоставлены 50% скидки на кастрацию мелких домашних животных, на исследование на дерматомикозы, на электронное мечение (чипирование) кошек и собак. В половину стоимости можно будет приобрести и микрочипы по специальному предложению от «Зооаптеки74». В клинике будет установлена спеццена на лапароскопическую кастрацию животных. Всем кастрированным котам и стерилизованным кошкам будет предложен подарок от компании Royal Canin.

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты животных, проводятся Челябинской ветстанцией с 2005 года. За прошедшие годы на льготном осмотре ветеринаров побывало несколько тысяч мохнатых пациентов, проведены тысячи операций по кастрации и стерилизации. Челябинская ветстанция активно пропагандирует гуманное и ответственное отношение к животным, участвуя в различных проектах. Учреждение на постоянной основе проводит «Уроки доброты» среди учащихся школ города Челябинска, организует совместные мероприятия с приютами и волонтерами, сотрудники в разные годы входили в состав рабочей группы Общественной палаты Челябинской области занимающейся вопросами безнадзорных животных.

Мероприятия в рамках Всемирного дня защиты животных будут проводиться на базе лечебниц ОГБУ «Челябинская ветстанция».

Справки и запись по единому номеру телефона: (351) 214-14-14.