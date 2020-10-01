В Челябинске вторые сутки стоит туман. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Триста лет назад в этот день основатель знаменитого клана промышленников Никита Демидов получил дворянское звание. Сам он был из крестьян, но увлекся кузнечным делом и стал магнатом. А пока вы решаете, каким образом разбогатеть в наши дни, мы расскажем вам о погоде в Челябинске на 2 октября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночь на пятницу будет прохладной: всего +3…+5 градусов. Но день порадует осенним теплом: температура поднимется до +15...+17 градусов.

Завтра в Челябинске сохранится безветренная погода. Также ночью и утром в областном центре сохранится туман.

Уже к субботе усилится ветер. В городе все еще будет тепло, но туманы уйдут.

А в воскресенье резко похолодает.

Густой туман опустился на город в среду. Полюбоваться Челябинском в пелене тумана можно на нашем сайте.

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