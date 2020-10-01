Курсант ЧВВАКУШа разбился насмерть, выпав из окна

В случившемся разбираются командование и правоохранители. Фото: чввакуш.рф

В Челябинске курсант ЧВВАКУШа выпал из окна общежития. По предварительной информации, трагедия произошла ночью. Юноша курил, сидя на подоконнике, и потерял равновесие. Учащегося с травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось.

— Командование Челябинского филиала ВУНЦ ВВС совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту падения военнослужащего из окна, — сообщили КП-Челябинск в командовании Челябинского гарнизона. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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