Челябинская область и Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве

Главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: gubernator74.ru

В четверг, 1 октября, визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Челябинск завершился совещанием, на котором было подписано соглашение о сотрудничестве. Важный документ о контактах двух регионов завизировали президент Республики и губернатор Челябинской области.

Исторически Южный Урал с Татарстаном связывают тесные деловые связи и гуманитарные контакты. Подписанное соглашение — очередной документ, заключенный между регионами. Есть конкретный план мероприятий до 2024 г.

Соглашение предполагает совместные мероприятия в сферах торгово-экономического, инвестиционного и инновационного сотрудничества, АПК, здравоохранения и образования. Будем вместе работать над охраной окружающей среды, обеспечением экологической безопасности, культуры и туризма.

Как сообщили в пресс-службе челябинского губернатора, в соглашении четко выставлены акценты в сотрудничестве в сфере реализации государственной национальной политики, цифровизации экономики.

Напомним, сегодня главы регионов в Челябинске открыли памятник татарскому просветителю, поэту и переводчику Габдулле Тукаю, возложили цветы к памятнику поэту Мусе Джалилю и побывали в цехе белой металлургии на ЧТПЗ.

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