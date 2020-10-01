В Челябинске подытожили конкурс на самую уютную заводскую территорию

И не подумаешь, что это - территория рядом с заводом! Рядом с предприятием "Станкомаш" разбита аллея. Фото: Дмитрий Куткин.
Индустриальный парк «Станкомаш», ММК и Челябинский цинковый завод победили в областном конкурсе на лучший проект по благоустройству территории среди промпредприятий.
Ежегодный конкурс - идея губернатора Алексея Текслера. Провести его глава региона поручил минисерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Победители получили дипломы за подписью губернатора.
Каждому предприятию-победителю есть чем гордиться. Тройка лидеров представляет главные промышленные отрасли Челябинской области: черную и цветную металлургию и машиностроение.
Как подчеркнул глава минпрома Павел Рыжий, конкурс показал, что предприятия, благоустроив свою территорию, выходят за периметр и преображают пространство вокруг.
Гордостью Магнитогорска станет огромный проект «Притяжение», занимающий 400 га — детище ММК.
«Станкомаш» создал Аллею славы, и сейчас это любимое место отдыха местных жителей. Здесь есть зеленые лужайки, взрослые деревья, альпийские горки.
Цинковый завод разбил газоны и высадил деревья на площадях рядом с предприятием. И рабочим предприятий приятно уважительное отношение к их рабочему месту, объясняет Рыжий.
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