В Челябинске подытожили конкурс на самую уютную заводскую территорию

И не подумаешь, что это - территория рядом с заводом! Рядом с предприятием "Станкомаш" разбита аллея. Фото: Дмитрий Куткин.

Индустриальный парк «Станкомаш», ММК и Челябинский цинковый завод победили в областном конкурсе на лучший проект по благоустройству территории среди промпредприятий.

Ежегодный конкурс - идея губернатора Алексея Текслера. Провести его глава региона поручил минисерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Победители получили дипломы за подписью губернатора.

Каждому предприятию-победителю есть чем гордиться. Тройка лидеров представляет главные промышленные отрасли Челябинской области: черную и цветную металлургию и машиностроение.

Как подчеркнул глава минпрома Павел Рыжий, конкурс показал, что предприятия, благоустроив свою территорию, выходят за периметр и преображают пространство вокруг.

Гордостью Магнитогорска станет огромный проект «Притяжение», занимающий 400 га — детище ММК.

«Станкомаш» создал Аллею славы, и сейчас это любимое место отдыха местных жителей. Здесь есть зеленые лужайки, взрослые деревья, альпийские горки.

Цинковый завод разбил газоны и высадил деревья на площадях рядом с предприятием. И рабочим предприятий приятно уважительное отношение к их рабочему месту, объясняет Рыжий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru