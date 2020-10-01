В семи городах Челябинской области продлили «режим черного неба»

Регион снова накрыло смогом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский гидрометцентр продлил «режим черного неба» сразу в семи городах региона. Так, НМУ первой степени объявлено в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Златоусте, Аше и Коркино. Высокое содержание вредных примесей в воздухе там должно рассеяться до 19:00 пятницы, 2 октября. Тоже самое касается и Карабаша, где выявлено НМУ второй степени.

В дни с неблагоприятными метерологическими условиями предприятия обязаны снижать количество выбросов, а коммунальные службы проводить дополнительную уборку. Жителям города в периоды НМУ рекомендуется меньше ездить в транспорте, а также ограничить прогулки на улице.

Напомним, ранее Челябинская область попала в топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом. За год на Южный Урал приходится почти 595 тысяч тонн выбросов.

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