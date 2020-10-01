Районы-кварталы, жилые массивы: у кого мобильный интернет популярнее?

Ко всемирному дню интернета компания МегаФон подвела итоги, в которых определила лидеров Челябинской области по скачиванию информации из всемирной паутины. Топ-10 населенных пунктов Южного Урала возглавили Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск и Златоуст. А самым качающим среди небольших поселений стало село Варна. Суммарно города и поселки первой десятки рейтинга скачали более 7 млн гигабайт,что превысило прошлогодний показатель в 1,3 раза.

В Челябинске самые большие интернет-аппетиты проявили горожане рядом с Южно-Уральским государственным университетом, в районах «Парковый» и «Академ Riveride», на Кировке и у Дворца спорта «Юность», где расположен северный автовокзал. Столица Южного Урала одержала неоспоримое лидерство и внесла в копилку топ-10 более 3 млн гигабайт.

Город-металлург Магнитогорск уступил своему собрату — его показатель на 30% меньше и составляет чуть более 1 млн гигабайт. Самыми качающими стали жители в районах Магнитогорского государственного технического университета, парка «Экологический», бизнес-центра «Форум» и ТРК «Континент».

Максимальный объем трафика в Миассе был отмечен в районе парка Победы, на УралАзе, в горнолыжном комплексе «Солнечная долина» и в поселке «Тургояк», куда в летний период приехали отдохнуть не только жители области, но и туристы со всей России. В Златоусте с помощью мобильного интернета больше всего качали горожане рядом с Телецентром, где расположена базовая станция МегаФона на самой высокой точке города, а в Копейске — на улице Поселок Советов в районе городской больницы.

Среди небольших населенных пунктов первое место заняла Варна. Маленькое село с болгарским названием и населением меньше 10 тысяч человек скачало наравне с городом Коркино, где живет в 3,5 раза больше человек- почти 120 тысяч гигабайтов трафика. Вплотную к нему подступило село Долгодеревенское и чуть отстает поселок Бреды. В среднем по муниципалитетам Южного Урала жители качают около 4,5 тысяч гигабайт в месяц.

— Наши абоненты с каждым годом все активнее пользуются мобильным интернетом, а с переходом на удаленную работу нагрузка на сеть выросла. Чтобы скорость передачи данных оставалась высокой, мы анализировали потребление услуг в режиме онлайн и оперативно вводили в эксплуатацию базовые станции там, где они были необходимы. Нам это удалось — недавно эксперты Ookla, изучив замеры реальных пользователей глобальной сети, признали наш интернет самым быстрым, — прокомментировал технический руководитель МегаФона в Челябинской области Виталий Сироткин.

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