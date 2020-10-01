В закрытом городе Челябинской области всех школьников отправили на карантин

Школьники «запретки» на время забудут о постоянных замерах температуры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оперативный штаб по коронавирусу Снежинска ввел карантин в школах города с 5 по 18 октября включительно. При этом каждое образовательное учреждение будет самостоятельно принимать решение о введении дистанционного обучения.

Также со 2 по 18 октября на карантин уйдут учреждения дополнительного образования. Кроме того, в городе на этот период запрещены все массовые мероприятия.

По данным Минздрава на утро 1 октября, в Челябинской области зафиксировано 16 829 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь обнаружили еще у 89 южноуральцев, девять из которых — школьники.

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