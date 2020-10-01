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СК начал проверку после жалоб инвалида о небезопасном электроподъемнике в подъезде

Челябинец несколько лет обращался в различные инстанции с просьбой отремонтировать устройство
Рустам ЯХИН
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Владимир Климов не может заехать на подъемник самостоятельно

Владимир Климов не может заехать на подъемник самостоятельно

Сотрудники следственного комитета по Челябинской области организовали проверку, связанную с электроподъемником, который отказались чинить для инвалида-колясочника Валерия Климова. Он долгое время пытался добиться ремонта этого устройства, но все было без результатов.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение и необходимые меры для восстановления нарушенных прав гражданина.

Инвалид-колясочник, о котором идет речь, живет в многоэтажном доме на Шота Руставели, 1б. В его подъезде стоит электроподъемник, пришедший со временем в негодность. Мужчина несколько лет обращался в различные инстанции, но необходимой помощи так и не получил. В результате он был вынужден сам искать деньги, чтобы починить неисправное устройство.

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