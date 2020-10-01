"Трактор" в гостях выиграл у московского "Динамо" - 4:2. Фото ХК "Трактор".

В Москве, 1 октября, состоялся матч «Трактора» с «Динамо». Черно-белые в середине первого периода открыли счет – гол записал в свой актив Лукаш Седлак. На старте второго отрезка матча еще один чешский легионер «Трактора» Томаш Гика довел счет до 2:0.

Динамовцы отыграли до 2:2. Однако два быстрых гола Ника Бейлена и Ярослава Косова в третьем периоде, как потом выяснилось, поставили победную точку в матче.

Напомним, что накануне «Трактор» также добился гостевой победы над ХК «Сочи». После 12 матчей черно-белые вышли в «ноль» - у команды шесть побед и столько же поражений. 14 очков и текущее пятое место на Востоке. Правда, у идущего следом магнитогорского «Металлурга» столько же баллов, но на 2 игры меньше.

Во вторник, 7 октября, в Челябинске «Трактор» сыграет с китайским «Куньлунем» (начало в 19.30).

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