Самолеты возобновят полеты, когда туман рассеется. Фото: Равиль Кохановский
Из-за тумана в аэропорту Челябинска задержали 13 рейсов. По данным онлайн-табло, из-за нелетных условий в пятницу, 2 октября, в столицу Южного Урала не могут прилететь шесть самолетов, вылететь — семь.
Пока челябинский аэропорт не может принять рейсы из Екатеринбурга, Сочи, Симферополя, Санкт-Петербурга и два самолета из Москвы.
Задерживаются шесть рейсов. Фото: скриншот онлайн-табло челябинского аэропорта
На данный момент задерживается три вылета в Москву, по два — в Симферополь и Санкт-Петербург.
прилететь в Челябинск пока не могут семь самолетов. Задерживаются шесть рейсов. Фото: скриншот онлайн-табло челябинского аэропорта
Челябинск несколько дней утопал в густом тумане. Накануне из-за него в аэропорту имени Курчатова не смогли вовремя приземлиться самолеты из Минвод, Казани, Ростова, Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Соответственно, обратный вылет из столицы Южного Урала тоже задержали.
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