Работники ЧМК попали в эфир областного телеканала

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») и областной медиахолдинг «ОТВ» сняли цикл сюжетов о людях «огненной профессии». Героями репортажей стали

Екатерина Хохлова работает крановщицей на комбинате более 13 лет. Она отгружает на специальные платформы рельсы, прокатанные на рельсобалочном стане ЧМК. Выбор профессии Екатерины неслучаен. Вся ее семья трудится на ЧМК. Ради «высотных работ» она оставила профессию менеджера и прошла переобучение на самом предприятии. Посмотреть ролик о Екатерине Хохловой.

Герой второго сюжета — Алексей Прыкин, машинист кислородно-конвертерного цеха. Свой профессиональный путь на комбинате мужчина начал больше 25 лет назад. Основная задача Алексея — «сварить» металл, то есть превратить чугун в сталь. Алексей работает на обновленном конвертере №1, который запустили в марте 2020 года в рамках экологической программы. Конвертер — это основное оборудование комбината, его оснастили современной трехступенчатой системой газоочистки, которая позволяет свести к минимуму выбросы в атмосферу, образующиеся в процессе выплавки. Посмотреть ролик про Алексея.

Третьим сюжетом стал рассказ о разливщике стали Руслане Хисамутдинове. Он работает на участке, который играет большую роль в формировании будущей продукции предприятия, — машине непрерывного литья заготовок. В ролике Руслан рассказывает, почему важно контролировать температуру и правильность металлического ручья, его высоту и интенсивность течения. Ролик о металлурге Руслане Хисамутдинове.

— В этих сюжетах мы познакомили телезрителей с профессионалами комбината, которые сумели приручить огонь и не страшатся трудной работы металлурга. Мы гордимся своими сотрудниками и считаем, что в регионе нужно поднимать и поддерживать авторитет рабочих специальностей, — сообщил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

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