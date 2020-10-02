Для горнозаводской зоны Челябинска купят 14 мусоровозов

Для горнозаводской зоны купят 14 современных мусоровозов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Один из итогов большой инспекционной поездки Алексея Текслера по горнозаводской зоне Челябинской области — решение о покупку 14 единиц спецтехники. На встречах с местными жителями губернатор получал много жалоб на нестабильную ситуацию с вывозом отходов. Контейнерные площадки подолгу стоят переполненными, машины приезжают не по графику.
Как сообщают в пресс-службе губернатора, список покупок ориентируется на объем образующихся отходов, тип и число контейнеров на площадках в городах и поселках горнозаводской зоны.
Текслер поручил региональному минэкологии отрегулировать ситуацию с вывозом. В середине этого года министерство расторгло соглашение с региональным оператором Горного кластера МУП «Комритсервис». Однако компания и сейчас выполняет обязанности регионального оператора по обращению с отходами. Работа МУПа продолжится до прихода нового оператора.
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