Число зараженных COVID-19 в Челябинской области с начала пандемии приблизилось к 17 тысячам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрированы 90 новых случаев коронавируса. Среди них — семь школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 16 919. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли пять пациентов. Непосредственно от COVID-19, по данным ведомства, скончались 51-летний мужчина и 80-летняя пенсионерка. Смерть еще трех человек, у которых был диагностирован коронавирус, наступила по другим причинам. Так, 61-летний южноуралец умер от атеросклеротической болезни сердца, легочно-сердечной недостаточности, 73-летний пенсионер — от острого инфаркта миокарда, гипертонической болезни с поражением сердца. А 85-летняя бабушка умерла от диффузного сетчатого кардиосклероза, гипертонической болезни.

Больничные палаты при этом покинули 12 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 910 человек. Под присмотром врачей остаются 3475 зараженных.

В Челябинской области с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе.

С всплеском сезонных инфекций работы у медиков, которые пашут сверхурочно с весны, прибавилось работы. Из-за этого в Челябинске решили увеличить число скорых за счет бригад из соседних городов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 4 октября.

На Южный Урал пришла первая партия вакцины от COVID-19. Поставку используют, во-первых, для отработки логистики отгрузок в больницы региона. Во-вторых, препарат направят на вакцинацию медработников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru