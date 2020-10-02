Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Минобре рассказали, сколько классов и школ закрыто на карантин в Челябинской области

За сутки их число существенно уменьшилось
Ольга СЕМЕНЮК
КомментироватьОставить комментарий
Учебный год начался всего месяц назад, но школьники уже успели «отдохнуть» от парт.

Учебный год начался всего месяц назад, но школьники уже успели «отдохнуть» от парт.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области на дистанционном обучении к утру пятницы, 2 октября, из-за карантина остаются 244 класса. Две школы закрыты полностью. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-службе регионального Минобра.

К утру четверга в регионе было закрыто пять образовательных учреждений и 411 классов. За минувшие сутки число классов и школ, переведенных на дистант из-за всплеска заболеваемости респираторными инфекциями, это существенно уменьшилось.

— На сегодняшний день на карантине по ОРВИ 244 класса и две школы, — рассказала пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова. — Полностью закрыты Эстонская основная общеобразовательная школа в Вехнеуральском районе и школа в селе Бродокалмак Красноармейского района.

В каких именно городах и селах области дети учатся на дистанте из-за сезонного всплеска заболеваемости, в ведомстве не уточнили. Но отметили, что такие классы есть почти в каждой территории Южного Урала.

В Челябинской области за сутки выявили семь новых случаев коронавируса среди школьников. Об сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, озвучив суточную статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе.

В Челябинской области с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе.

В Челябинской области решили не отправлять классы на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди школьников. Изолировать будут только заболевшего ребенка и тех, кто с ним тесно контактировал.

Можно ли избежать второй волны коронавируса и как будут работать школы при новой вспышке ковид, рассказали в Роспотребнадзоре.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 4 октября.

На Южный Урал пришла первая партия вакцины от COVID-19. Поставку используют, во-первых, для отработки логистики отгрузок в больницы региона. Во-вторых, препарат направят на вакцинацию медработников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

Карантин в школах Челябинска 2020/2021