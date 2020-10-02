Учебный год начался всего месяц назад, но школьники уже успели «отдохнуть» от парт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области на дистанционном обучении к утру пятницы, 2 октября, из-за карантина остаются 244 класса. Две школы закрыты полностью. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-службе регионального Минобра.

К утру четверга в регионе было закрыто пять образовательных учреждений и 411 классов. За минувшие сутки число классов и школ, переведенных на дистант из-за всплеска заболеваемости респираторными инфекциями, это существенно уменьшилось.

— На сегодняшний день на карантине по ОРВИ 244 класса и две школы, — рассказала пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова. — Полностью закрыты Эстонская основная общеобразовательная школа в Вехнеуральском районе и школа в селе Бродокалмак Красноармейского района.

В каких именно городах и селах области дети учатся на дистанте из-за сезонного всплеска заболеваемости, в ведомстве не уточнили. Но отметили, что такие классы есть почти в каждой территории Южного Урала.

В Челябинской области за сутки выявили семь новых случаев коронавируса среди школьников. Об сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, озвучив суточную статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе.

В Челябинской области с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе.

В Челябинской области решили не отправлять классы на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди школьников. Изолировать будут только заболевшего ребенка и тех, кто с ним тесно контактировал.

Можно ли избежать второй волны коронавируса и как будут работать школы при новой вспышке ковид, рассказали в Роспотребнадзоре.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 4 октября.

На Южный Урал пришла первая партия вакцины от COVID-19. Поставку используют, во-первых, для отработки логистики отгрузок в больницы региона. Во-вторых, препарат направят на вакцинацию медработников.

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