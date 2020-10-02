Скелет младенца нашли в зарослях рядом с частным домов в Троицке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Троицке нашли в кустах мертвого младенца. По данному факту следственным комитетом проводится проверка. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Жуткую находку в зарослях кустарника около одного из частных домов в Троицке нашли днем в четверг, 1 октября. Пол мертвого ребенка и его точный возраст по скелетированным останкам предстоит определить экспертам.

— Следственными органами проводится доследственная проверка, — рассказал Владимир Шишков. — По предварительным данным, тело ребенка обнаружили прохожие.

Обстоятельства и причина смерти младенца в настоящее время устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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