Экс-депутата в Челябинской области будут судить за откаты с премий воспитателям детсада

Бывшей заведующей, экс-депутату придется ответить в суде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-депутат, бывшая заведующая Родниковского детского сада в Троицком районе ответит в суде за злоупотребление должностными полномочиями. Женщина сначала выписывала премии подчиненным, а затем требовала вернуть часть денег, и тратила их. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

— По версии следствия, в 2017-2018 годах обвиняемая из корыстной заинтересованности устанавливала сотрудникам детсада стимулирующие выплаты, а затем истребовала у них часть денег, которыми израсходовала на личные нужды, — рассказала Наталья Мамаева.

Обвинительное заключение прокурором Троицкого района утверждено по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Дело рассмотрит Троицкий районный суд.

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