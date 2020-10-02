В Челябинске у заводов установят пять постов мониторинга воздуха

В Челябинской области появится еще пять постов мониторинга качества воздуха. Фото: Ольга АНТОНОВА

Распоряжение о приобретении пяти пилотных постов мониторинга атмосферного воздуха подписал губернатор Алексей Текслер. Деньги выделены из областного бюджета. Задача стационарных экопостов — постоянная проверка на границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий — основных загрязнителей. Системная работа по улучшению экологической ситуации в Челябинске, как подчеркивают в пресс-службе губернатора, продолжается.

Посты появятся на границе санитарно-защитных зон ЧМК и ЧЭМК: три — в Калининском районе, два — в Металлургическом районе.

Новые объекты станут частью единой системы мониторинга качества воздуха, которая формируется в регионе по поручению губернатора Алексея Текслера. До конца года в нее войдут 17 постов мониторинга. Полученные данные будут стекаться в единый диспетчерский центр. Сбор и обработка информации в автоматическом режиме, анализ данных нужны для информирования жителей Челябинской области о качестве воздуха в режиме онлайн.