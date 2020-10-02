Выплаты классные руководители получат совсем скоро. Фото: Евгения Гусаева

Обещанные доплаты за классное руководство — 5 тысяч рублей — педагоги Челябинской области получат до Дня учителя. Для этого в города Южного Урала направлены 563,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Выплаты за сентябрь ждут почти 18 тысяч человек. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

— Классные руководители должны почувствовать поддержку государства, — отметил Александр Кузнецов. — Они решают одну из самых важных на сегодняшний день задач — развитие воспитания в школах. Это одно из главных лейтмотивов в этом учебном году.

По словам министра, большинство классных руководителей уже получили выплаты за классное руководство.

Этот вид нагрузки не входит в состав должностных обязанностей педагога. Поэтому такая обязанность — заниматься воспитанием и социализацией учеников — возлагается на учителей только с их согласия. С этого года размер вознаграждения за нелегкий труд ежемесячно составит 5 тысяч рублей за один класс.

Если учитель захочет взять классное руководство в двух и более классах, то ему, как разъяснили в Минобре, будут платить только за два.

— Вознаграждение независимо от количества учеников в каждом из классов, и реализуемых в них общеобразовательных программ, — отметили в ведомстве. — Подчеркнем также, что деньги платят с учетом районных коэффициентов одновременно с выплатой зарплаты. Выплата учитывается при определении налоговой базы по НДФЛ, при определении отчислений по страховым взносам, при определении размера среднего заработка, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

В случае карантина или каникул, к уменьшению размера доплаты не приведет. Юристы говорят, что эти периоды не совпадают с ежегодным отпуском учителей, поэтому являются для них рабочим временем и оплачиваются в полном объеме.

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