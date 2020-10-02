Погода в Челябинске на выходные, 3 и 4 октября 2020: ночные температуры упадут до нуля

Тепло уходит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На одни выходные синоптики дали два прогноза погоды. Нет, сомнений в Челябинском гидрометцентре насчет будущего расклада погодных карт нет. Просто суббота и воскресенье обещают быть очень разными. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 3 и 4 октября 2020 года.

В ночь на субботу, 3 октября, в городе будет всего +3...+5 градусов, однако день еще теплый: до +13...+15 градусов. Утром в низинах возможен туман. Осадков в городе не обещают, но день будет ветреным.

В ночь на воскресенье, 4 октября, температура упадет до нуля градусов. Да и днем будет не намного теплее: всего +5...+7 градусов. По ощущениям будет еще холоднее из-за северного ветра.

Можно сказать, что теплые дни уже на исходе. На следующей неделе столбик термометра не поднимется выше +8 градусов. А в ночь на понедельник городу обещают минусовую температуру.

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