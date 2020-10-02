Экс-депутат челябинского ЗСО пойдет под суд за махинации с доходом почти в 1 млрд рублей

На имущество Владимира Чебыкина на время следствия наложен арест. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Прокуратура Челябинской области передала в суд материалы уголовное дела в отношении генерального директора ООО «Тепловые электрические сети и системы» и бывшего депутата Заксобрания Владимира Чебыкина. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).

По версии следствия, Чебыкин, занимая должность директора «ТЭСиС», на протяжении трех лет эксплуатировал без лицензии газовые сети и котельные. В результате этого он незаконным путем заработал свыше 898 млн рублей.

— Обвиняемый в период с 2016 г. по 2019 г. зная, что для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, необходимо наличие лицензии, не принимал меры, направленные на ее получение. Предприниматель незаконно эксплуатировал 27 опасных производственных объектов III класса опасности – сетей газопотребления и систем теплоснабжения, расположенных на территории Челябинской области, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовное дело в отношении Чебыкина будет рассмотрено в металлургическом районном суде Челябинска. Также на имущество обвиняемого был наложен арест. Директору «ТЭСиС» грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в конце октября прошлого года силовики нагрянули в жилой комплекс «Лесопарковый» и провели обыск в квартире депутата Законодательного собрания Челябинской области Владимира Чебыкина.

Кстати, в 2018 году Чебыкин уже становился фигурантом уголовного дела. Тогда его подозревали в мошенничестве: по версии следствия, «ТЭСиС» взимала плату по завышенным тарифам, что нанесло ущерб бюджетным организациям города.

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