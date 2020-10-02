Жителям шести городов Челябинской области придется все утро дышать смогом

Регион снова накрыло смогом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области снова продлили режим неблагоприятных метерологических условий. По данным гидрометцентра, он действует в шести городах региона — Магнитогорск, Сатка, Златоуст, Карабаш, Аша и Коркино. Высокое содержание вредных примесей в воздухе там должно рассеяться до 12:00 субботы, 3 октября

В дни с неблагоприятными метерологическими условиями предприятия обязаны снижать количество выбросов, а коммунальные службы проводить дополнительную уборку. Жителям города в периоды НМУ рекомендуется меньше ездить в транспорте, а также ограничить прогулки на улице.

Напомним, ранее Челябинская область попала в топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом. За год на Южный Урал приходится почти 595 тысяч тонн выбросов.

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